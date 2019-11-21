Гимнастка Мустафина встревожена возможным недопуском россиян к ОИ-2020

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина высказала мнение о возможном недопуске российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

«Нужно меньше читать неофициальные СМИ, тогда проблем сразу становится меньше. Конечно, тревога из-за возможного недопуска к Играм есть, но небольшая, надеемся на самое лучшее», — приводит слова Мустафиной ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. Эта ситуация может привести к отстранению российских спортсменов от участия в Играх-2020.

Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева призвала не обращать внимание на спекуляции о недопуске до ОИ-2020.