Гимнастка Мустафина встревожена возможным недопуском россиян к ОИ-2020

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина высказала мнение о возможном недопуске российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Гимнастка Мустафина встревожена возможным недопуском россиян к ОИ-2020
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Нужно меньше читать неофициальные СМИ, тогда проблем сразу становится меньше. Конечно, тревога из-за возможного недопуска к Играм есть, но небольшая, надеемся на самое лучшее», — приводит слова Мустафиной ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. Эта ситуация может привести к отстранению российских спортсменов от участия в Играх-2020.

Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева призвала не обращать внимание на спекуляции о недопуске до ОИ-2020.

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