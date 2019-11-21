Гимнастка Мустафина встревожена возможным недопуском россиян к ОИ-2020
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- РИА Новости
«Нужно меньше читать неофициальные СМИ, тогда проблем сразу становится меньше. Конечно, тревога из-за возможного недопуска к Играм есть, но небольшая, надеемся на самое лучшее», — приводит слова Мустафиной ТАСС.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. Эта ситуация может привести к отстранению российских спортсменов от участия в Играх-2020.
Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева призвала не обращать внимание на спекуляции о недопуске до ОИ-2020.