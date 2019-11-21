Туктамышева призналась, что не смогла бы выдержать конкуренцию, занимаясь в группе

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказала мнение о тренировочном процессе в группе Этери Тутберидзе.

«Думаю, подопечные Тутберидзе понимают, что ты не можешь каждую секунду наслаждаться тренировками. Зато потом наступают моменты счастья, когда ты выигрываешь соревнования: «Да, это стоило того», — заявила Туктамышева в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».

Она отметила, что ей удобнее заниматься в одиночку, а не в группе.

«Меня с детства приучили. Было так, что я практически одна у своего тренера и всегда находилась под вниманием. Когда есть такая жёсткая конкуренция, как в группе у Тутберидзе, я бы не справилась. Она бы меня выбила», — добавила фигуристка.

22-летняя Туктамышева выступает на взрослом уровне с сезона-2011/12. С тех пор она выиграла четыре этапа и финал серии Гран-при, стала чемпионкой мира и Европы, а также одержала победу на семи турнирах серии «Челленджер» и ряде международных турниров. В её активе также золото чемпионата России.

Ранее Туктамышева заявила, что не хочет постоянно делать провокационные вещи.