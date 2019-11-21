Глава ОКР выступил против смягчения наказания за наркотики

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал намерение Всемирного антидопингового агентства (WADA) сократить срок дисквалификации за употребление наркотиков.
Глава ОКР выступил против смягчения наказания за наркотики
  • Reuters

«С моей точки зрения, действующие нормы по неприятию любых форм наркотиков в жизни спортсменов являются крайне важными. Крайне важно сохранять наказание спортсменов за применение наркотиков, потому что это подрывает их здоровье и устои общества с точки зрения морали», — приводит слова Позднякова ТАСС.

WADA внесло изменения в новую редакцию Всемирного антидопингового кодекса, который вступит в силу 1 января 2020 года. В соответствии с ними срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны может составить от месяца до двух лет.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не поддерживает идею WADA смягчить наказание за кокаин.

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