Глава ОКР выступил против смягчения наказания за наркотики

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал намерение Всемирного антидопингового агентства (WADA) сократить срок дисквалификации за употребление наркотиков.

«С моей точки зрения, действующие нормы по неприятию любых форм наркотиков в жизни спортсменов являются крайне важными. Крайне важно сохранять наказание спортсменов за применение наркотиков, потому что это подрывает их здоровье и устои общества с точки зрения морали», — приводит слова Позднякова ТАСС.

WADA внесло изменения в новую редакцию Всемирного антидопингового кодекса, который вступит в силу 1 января 2020 года. В соответствии с ними срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны может составить от месяца до двух лет.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не поддерживает идею WADA смягчить наказание за кокаин.