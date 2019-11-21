«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда» до 60 тысяч зрителей
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Как сообщает Liverpool Echo, клуб намерен провести общественные консультационные мероприятия среди местных жителей и болельщиков относительно планов по реконструкции арены.
«Энфилд» был возведён в 1884 году. В настоящее время арена является четвёртой по вместительности в Англии (54 074 человек). Последняя реконструкция прошла в 2016 году.
Ранее сообщалось, что около стадиона «Вест Хэм» обнаружена бомба времён Второй мировой войны.