«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда» до 60 тысяч зрителей

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» разрабатывает план по увеличению вместительности домашнего стадиона «Энфилд».

Как сообщает Liverpool Echo, клуб намерен провести общественные консультационные мероприятия среди местных жителей и болельщиков относительно планов по реконструкции арены.

«Энфилд» был возведён в 1884 году. В настоящее время арена является четвёртой по вместительности в Англии (54 074 человек). Последняя реконструкция прошла в 2016 году.

Ранее сообщалось, что около стадиона «Вест Хэм» обнаружена бомба времён Второй мировой войны.