«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда» до 60 тысяч зрителей

Короткая ссылка
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» разрабатывает план по увеличению вместительности домашнего стадиона «Энфилд».
«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда» до 60 тысяч зрителей
  • © Andrew Yates, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает Liverpool Echo, клуб намерен провести общественные консультационные мероприятия среди местных жителей и болельщиков относительно планов по реконструкции арены.

«Энфилд» был возведён в 1884 году. В настоящее время арена является четвёртой по вместительности в Англии (54 074 человек). Последняя реконструкция прошла в 2016 году.

Ранее сообщалось, что около стадиона «Вест Хэм» обнаружена бомба времён Второй мировой войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить