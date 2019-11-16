СМИ: Около стадиона «Вест Хэма» обнаружена бомба времён Второй мировой войны
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Как сообщает The Sun, бомба была обнаружена 15 ноября в нескольких метрах от стены стадиона. Полиция оградила находку кордоном. Но было решено, что она не таит угрозы.
По информации источника, 25 ноября сапёры посетят место раскопок, чтобы извлечь бомбу и проверить прилегающую территорию. В случае если уровень статуса безопасности изменится, игра «Вест Хэма» с «Арсеналом», которая должна состояться 9 декабря, может быть отменена.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» подал жалобу на судейство матча с «Ливерпулем».