СМИ: Около стадиона «Вест Хэма» обнаружена бомба времён Второй мировой войны

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Из-за найденной возле домашней арены «Вест Хэма» бомбы Времён второй мировой войны может быть отменён матч Английской премьер-лиги (АПЛ).
СМИ: Около стадиона «Вест Хэма» обнаружена бомба времён Второй мировой войны
  • © Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает The Sun, бомба была обнаружена 15 ноября в нескольких метрах от стены стадиона. Полиция оградила находку кордоном. Но было решено, что она не таит угрозы.

По информации источника, 25 ноября сапёры посетят место раскопок, чтобы извлечь бомбу и проверить прилегающую территорию. В случае если уровень статуса безопасности изменится, игра «Вест Хэма» с «Арсеналом», которая должна состояться 9 декабря, может быть отменена.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» подал жалобу на судейство матча с «Ливерпулем».

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