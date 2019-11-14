СМИ: «Манчестер Сити» подал жалобу на судейство матча с «Ливерпулем»

«Манчестер Сити» подал жалобу Совета профессиональных судей Англии (PGMOL) на работу бригады арбитров во главе с Майклом Оливером в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем».

Как сообщает The Sun, «Сити» в своём письме главе PGMOL Майку Райли выразил недовольство тем фактом, что в двух эпизодах, в которых мяч попал в руку защитнику «Ливерпуля» Тренту Александер-Арнольду, не было назначено ни одного пенальти, а также эпизодом с участием Садио Мане и Рахима Стерлинга.

Встреча, прошедшая на «Энфилде» 10 ноября, завершилась поражением «Манчестер Сити» со счётом 1:3.

Ранее сообщалось, что FA дисквалифицировала футболиста «Манчестер Сити» Силву за расизм.