Исинбаева раскритиковала главу РУСАДА
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- РИА Новости
«Не совсем компетентно со стороны гендиректора РУСАДА делать столь громкие заявления. Его главная задача — руководить РУСАДА. Делать преждевременные выводы и лозунги, пугая наших спортсменов и сея в них сомнения, с его стороны не очень хорошо», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. Эта ситуация может привести к отстранению российских спортсменов от участия в Играх-2020.
Ранее Исинбаева призвала не обращать внимание на спекуляции о недопуске до ОИ-2020.