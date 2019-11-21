Исинбаева раскритиковала главу РУСАДА

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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева выступила с критикой в адрес генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса из-за его заявлений относительно ситуации вокруг выявления несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории.
Исинбаева раскритиковала главу РУСАДА
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Не совсем компетентно со стороны гендиректора РУСАДА делать столь громкие заявления. Его главная задача — руководить РУСАДА. Делать преждевременные выводы и лозунги, пугая наших спортсменов и сея в них сомнения, с его стороны не очень хорошо», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. Эта ситуация может привести к отстранению российских спортсменов от участия в Играх-2020.

Ранее Исинбаева призвала не обращать внимание на спекуляции о недопуске до ОИ-2020.

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