Исинбаева раскритиковала главу РУСАДА

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева выступила с критикой в адрес генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса из-за его заявлений относительно ситуации вокруг выявления несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории.

«Не совсем компетентно со стороны гендиректора РУСАДА делать столь громкие заявления. Его главная задача — руководить РУСАДА. Делать преждевременные выводы и лозунги, пугая наших спортсменов и сея в них сомнения, с его стороны не очень хорошо», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. Эта ситуация может привести к отстранению российских спортсменов от участия в Играх-2020.

Ранее Исинбаева призвала не обращать внимание на спекуляции о недопуске до ОИ-2020.