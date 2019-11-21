Глава ОКР: спортсмены и руководители должны лучше понимать друг друга

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал расширенное совещание комиссии спортсменов с представителями общероссийских спортивных федераций.

«Мне бы хотелось, чтобы итогом этой встречи стало создание некого мостика между спортсменами и спортивными руководителями, чтобы мы научились лучше друг друга понимать и излагать свои мысли чётче, а на основе этого строить наши взаимоотношения на долгое время», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он также выразил надежду, что благодаря такой встрече будет сформирована новая стратегия олимпийского движения.

Ранее сообщалось, что ОКР делает всё возможное, чтобы россияне выступали на ОИ-2020 без ограничений.