Глава ОКР: спортсмены и руководители должны лучше понимать друг друга
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- РИА Новости
«Мне бы хотелось, чтобы итогом этой встречи стало создание некого мостика между спортсменами и спортивными руководителями, чтобы мы научились лучше друг друга понимать и излагать свои мысли чётче, а на основе этого строить наши взаимоотношения на долгое время», — приводит слова Позднякова ТАСС.
Он также выразил надежду, что благодаря такой встрече будет сформирована новая стратегия олимпийского движения.
Ранее сообщалось, что ОКР делает всё возможное, чтобы россияне выступали на ОИ-2020 без ограничений.