Тренер «Рейнджерс»: на Панарина приятно смотреть, когда он выходит на лёд

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) высказался о достоинствах российского нападающего его команды Артемия Панарина.

«Каждый раз, когда этот парень выходит на лёд, на него приятно смотреть. Он такой неуловимый, у него такое прекрасное видение площадки. Он отлично катается, и он прекрасен в своих преимуществах», — цитирует Куинна lohud.com.

По его мнению, россиянин практически освоился в команде, а его звено с каждым матчем действует всё лучше.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Нью-Йорка». Панарин оформил дубль. Он также стал первым хоккеистом «Рейнджерс» за 11 лет, которому удалось набирать очки в 12 матчах подряд.

Ранее тренер «Рейнджерс» ответил на вопрос, что его больше всего впечатляет в Панарине.