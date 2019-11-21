Тренер «Рейнджерс» ответил, что его больше всего впечатляет в Панарине

Короткая ссылка
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ответил на вопрос, что его больше всего впечатляет в игре российского нападающего команды Артемия Панарина.
Тренер «Рейнджерс» ответил, что его больше всего впечатляет в Панарине
  • © Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Что меня впечатляет в Панарине? Ну, то, что он забивает. Это очень впечатляет», — цитирует Куинна журналист Винс Меркольяно в Twitter

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Нью-Йорка». Панарин оформил дубль. Он также стал первым хоккеистом «Рейнджерс» за 11 лет, которому удалось набирать очки в 12 матчах подряд.

Ранее Панарин рассказал о влиянии на его игру крупного контракта с «Рейнджерс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить