Тренер «Рейнджерс» ответил, что его больше всего впечатляет в Панарине
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- AFP
«Что меня впечатляет в Панарине? Ну, то, что он забивает. Это очень впечатляет», — цитирует Куинна журналист Винс Меркольяно в Twitter.
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Нью-Йорка». Панарин оформил дубль. Он также стал первым хоккеистом «Рейнджерс» за 11 лет, которому удалось набирать очки в 12 матчах подряд.
Ранее Панарин рассказал о влиянии на его игру крупного контракта с «Рейнджерс».