Тренер «Рейнджерс» ответил, что его больше всего впечатляет в Панарине

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ответил на вопрос, что его больше всего впечатляет в игре российского нападающего команды Артемия Панарина.

«Что меня впечатляет в Панарине? Ну, то, что он забивает. Это очень впечатляет», — цитирует Куинна журналист Винс Меркольяно в Twitter.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Нью-Йорка». Панарин оформил дубль. Он также стал первым хоккеистом «Рейнджерс» за 11 лет, которому удалось набирать очки в 12 матчах подряд.

Ранее Панарин рассказал о влиянии на его игру крупного контракта с «Рейнджерс».