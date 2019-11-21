Панарин рассказал о влиянии на его игру крупного контракта с «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ответил на вопрос, как влияет на его игру подписанный в межсезонье семилетний контракт с клубом из Нью-Йорка на общую сумму $81,5 млн.

«Понимаю, что на мне лежит большая ответственность. Стараюсь не думать об этом. Когда начинаешь думаешь о таких вещах, это просто мешает», — цитирует Панарина The Washington Post.

Он отметил, что сейчас для него главное — это то, что «Рейнджерс» победил такую сильную команду, как «Вашингтон».

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Нью-Йорка». Панарин оформил дубль. Он также стал первым хоккеистом «Рейнджерс» за 11 лет, которому удалось набирать очки в 12 матчах подряд.

Ранее сообщалось, что в НХЛ произошла драка после неудачной попытки провести силовой приём на Александре Овечкине.