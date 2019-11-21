В Федерации спортивной гимнастики оценили шансы сборной России на Олимпийских играх в Токио

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Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов в беседе с «Известиями» оценил шансы сборной России на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
В Федерации спортивной гимнастики оценили шансы сборной России на Олимпийских играх в Токио
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По его мнению, женская команда требует усиления и серьёзного обновления, а мужская готова показать в Японии свой максимум.

«Сколько будет золотых медалей, я загадывать не возьмусь. Спортивная гимнастика — очень тяжёлый и конкурентный вид спорта, сейчас за медали здесь борется гораздо больше стран, чем даже несколько лет назад. К сожалению, времена, когда мы безраздельно властвовали в этом виде спорта, остались в прошлом. Очень сильные сборные у США, Китая, Италии, Японии, Великобритании, Украины. Вообще, гимнастика сильно продвинулась вперед», — отметил Титов.

Он также выразил надежду, что сборная России сможет выступить на соревнованиях в Токио под своим национальным флагом.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о подготовке к Олимпийским играм — 2020 в Токио.

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