Хоккеист «Рейнджерс»: у Панарина потусторонние способности

Короткая ссылка
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер высказался об игре своего партнёра по команде россиянина Артемия Панарина после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеист «Рейнджерс»: у Панарина потусторонние способности
  • © Reuters

«О, это так круто — наблюдать за игрой Панарина. У него потусторонние способности. Когда он делает на льду некоторые вещи, парни на скамейке смотрят друг на друга и говорят: «Он действительно это сделал?» — цитирует Крайдера журналист Колин Стефенсон в Twitter.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Панарин в этой игре оформил дубль. Он также стал первым хоккеистом «Рейнджерс» за 11 лет, которому удавалось набирать очки 12 матчей.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин выполнил эффектный силовой приём в матче с «Рейнджерс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить