Хоккеист «Рейнджерс»: у Панарина потусторонние способности

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер высказался об игре своего партнёра по команде россиянина Артемия Панарина после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«О, это так круто — наблюдать за игрой Панарина. У него потусторонние способности. Когда он делает на льду некоторые вещи, парни на скамейке смотрят друг на друга и говорят: «Он действительно это сделал?» — цитирует Крайдера журналист Колин Стефенсон в Twitter.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Рейнджерс». Панарин в этой игре оформил дубль. Он также стал первым хоккеистом «Рейнджерс» за 11 лет, которому удавалось набирать очки 12 матчей.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин выполнил эффектный силовой приём в матче с «Рейнджерс».