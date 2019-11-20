Трусова рассказала, что делает с выброшенными на лёд мягкими игрушками

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что у неё есть комната, полностью заставленная мягкими игрушками.

«Часть игрушек оставляю себе. У нас есть комната, которая вся заставлена игрушками. Когда туда попадают дети, они просто в восторге. Часть я отдаю в детские дома. На эти соревнования приезжали друзья из Рязани, их дочка Соня также занимается фигурным катанием. Мы с ней отобрали игрушки, а я их подписала. Она хочет их раздать подругам на катке», — рассказала Трусова в интервью «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне Трусова победила на этапе Гран-при в Москве и в Канаде. Фигуристка выступит в финале серии в Турине, который пройдёт с 5 по 8 декабря.

Ранее Трусова назвала выступление на этапе Гран-при в Москве огромной ответственностью.