Трусова назвала выступление на этапе Гран-при в Москве огромной ответственностью
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- РИА Новости
«Это были самые эмоциональные соревнования! Домашний этап Гран-при — огромная поддержка и огромная ответственность! Тем ценнее получилась эта победа! Спасибо большое за внимание! Спасибо тренерам, что были со мной, всем сразу», — написала Трусова в Instagram.
15-летняя фигуристка проводит первый сезон на взрослом уровне и уже квалифицировалась в финал Гран-при.
Ранее фигурист Алиев рассказал, как отреагирует на возможное поражение от Трусовой.