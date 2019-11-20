Трусова назвала выступление на этапе Гран-при в Москве огромной ответственностью

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Победительница этапа Гран-при в Москве российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями от выступления на глазах у родной публики.
Трусова назвала выступление на этапе Гран-при в Москве огромной ответственностью
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Это были самые эмоциональные соревнования! Домашний этап Гран-при — огромная поддержка и огромная ответственность! Тем ценнее получилась эта победа! Спасибо большое за внимание! Спасибо тренерам, что были со мной, всем сразу», — написала Трусова в Instagram.

15-летняя фигуристка проводит первый сезон на взрослом уровне и уже квалифицировалась в финал Гран-при.

Ранее фигурист Алиев рассказал, как отреагирует на возможное поражение от Трусовой.

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