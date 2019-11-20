Фигурист Алиев рассказал, как отреагирует на возможное поражение от Трусовой

Российский фигурист Дмитрий Алиев порассуждал на предмет возможного соревнования с 15-летней Александрой Трусовой,

«Сашка молодец, на неё многие равняются. С кем ни говорю, все соглашаются, что это очень здорово, когда кто-то в таком возрасте исполняет столько четверных. А это ещё и девочка. Как я уже сказал, если бы довелось выступать против неё, было бы здорово, и она бы у нас иногда выигрывала. Что сделаю, если уступлю ей? Пожму руку, обниму и поздравлю», — цитирует Алиева РИА Новости.

15-летняя Александра Трусова проводит первый сезон во взрослом катании и уже вышла в финал Гран-при. Фигуристка заявляла, что ей было бы интересно посоревноваться с мужчинами.

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