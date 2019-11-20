«Спартак» отказался от турнира в США из-за проблем с визами
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«К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затягивался, и мы были вынуждены подготовить альтернативу по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку к решающему отрезку сезона», — цитирует генерального директора «Спартака» Томаса Цорна официальный сайт клуба.
После 16 туров «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что тренера «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что всегда находил критику положительной.