«Спартак» отказался от турнира в США из-за проблем с визами

Московский «Спартак» изменил план подготовки ко второй половине сезона.

«К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затягивался, и мы были вынуждены подготовить альтернативу по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку к решающему отрезку сезона», — цитирует генерального директора «Спартака» Томаса Цорна официальный сайт клуба.

После 16 туров «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что тренера «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что всегда находил критику положительной.