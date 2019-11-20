Тедеско: я всегда находил критику положительной

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как относится к критике в свой адрес со стороны легенд клуба.
Тедеско: я всегда находил критику положительной
  • РИА Новости

«В конечном счёте это ничем не отличается от «Шальке». Есть тоже несколько клубных легенд. Я всегда находил это положительным. Когда большое количество людей говорят о клубе, это означает, что он важен и имеет большое значение, а вы беспокоитесь о нем», — заявил Тедеско в интервью Transfermarkt.

Ряд легенд «Спартака» критиковали немецкого специалиста. В частности, в качестве одного из его недостатков называлась молодость.

Ранее Тедеско поделился мнением об уровне РПЛ.

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