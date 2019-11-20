Тедеско поделился мнением об уровне РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил уровень Российской премьер-лиги.

«Хороший. Каждый коллектив имеет сильных и опытных футболистов, которые могут обращаться с мячом. Они все техничные игроки. Тактический уровень я также считаю хорошим. Команды имеют определённую идею, а также соответствующую подготовку. Место лиги в Европе? Примерно там, где она и находится в рейтинге УЕФА, вслед за большими футбольными странами — Англией, Германией, Испанией и Италией», — цитирует немецкого специалиста Transfermarkt.

Россия занимает седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, уступая Англии, Испании, Германии, Италии, Франции и Португалии.

Ранее сообщалось, что «Спартак» поддержал законопроект о продаже пива на стадионах.