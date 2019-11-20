Радимов считает, что сборная России относится ко второму эшелону европейского футбола

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил, что не относит сборную России к грандам европейского футбола.

«Сборная играет в свою силу. Если называть вещи своими именами, то мы относимся ко второму эшелону европейского футбола. Есть гранды — и есть мы. Объективно мы слабее той же самой Бельгии. Они фавориты, выйдут в плей-офф, однозначно. Противостоять Бельгии очень тяжело, потому что там собраны игроки высочайшего класса. Что касается Дании, то это также второй эшелон европейского футбола, о котором мы уже говорили ранее. В этом плане наши сборные сопоставимы. Считаю, что многое будет зависеть от жеребьёвки — где мы сыграем с датчанами. На мой взгляд, это станет ключевым моментом в борьбе за вторую путёвку», — цитирует Радимова Sportbox.

Сборные Бельгии и Дании попадут в одну группу с Россией при жеребьёвке группового этапа чемпионата Европы — 2020. Четвёртой командой станет Финляндия или Уэльс.

Ранее бывший наставник сборной России по футболу Валерий Газзаев выразил уверенность, что вместе с командой Бельгии Россия выйдет в плей-офф Евро-2020.