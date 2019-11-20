Газзаев: уверен, что вместе со сборной Бельгии мы выйдем в плей-офф Евро-2020

Бывший наставник сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился предположением относительно перспектив команды на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года.

«Сборные Бельгии и Дании — это очень серьёзные соперники, четвёртая команда тоже будет серьёзной. Сборная Уэльса была в четвёрке сильнейших на прошлом чемпионате Европы. Бельгийцы смотрятся фаворитами, а остальные три команды будут бороться за вторую строчку. Я абсолютно уверен, что вместе со сборной Бельгии мы выйдем в плей-офф чемпионата Европы. Бельгийцы на сегодня являются одними из лучших в мировом футболе, они находится на первом месте в рейтинге ФИФА», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Из группы на Евро-2020 выйдут команды, занявшие два первых места в группе, а также четыре лучших коллектива из занявших третьи места.

Ранее Колосков заявил, что сборные Уэльса и Финляндии уступают по классу российской команде.