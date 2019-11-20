Колосков считает, что сборные Уэльса и Финляндии уступают по классу российской команде

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил силу потенциальных соперников сборной России на чемпионате Европы 2020 года.
Колосков считает, что сборные Уэльса и Финляндии уступают по классу российской команде
  • Reuters

«Думаю, у Черчесова уже сформирован план для команды. Матчи с Бельгией продемонстрировали, что нельзя играть в открытый футбол. Сборные Уэльса и Финляндии — одинаковые по уровню команды. Неслучайно обе находятся в четвёртой корзине. Понятно, что по уровню мастерства и классу они гораздо ниже нашей сборной. А вот сборная Дании чуть не попала в четвертьфинал чемпионата мира в России. Наша национальная команда может замахнуться на второе место в квартете», — приводит слова Колоскова «РБ-Спорт».

На чемпионате Европы по футболу сборная России сыграет в группе В вместе с командами Бельгии и Дании. Четвёртый участник определится по итогам жеребьёвки, им могут стать Уэльс или Финляндия.

Ранее сообщалось, что в УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020.

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