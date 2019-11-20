Шарапова: я не большой любитель водки

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём отношении к алкоголю.

«Я не большой любитель водки, однако в последние годы мне понравилось пробовать разные коктейли. Но нет, в чистом виде водка не для меня. Да, я не типичная русская, которую обычно представляют. Но мне нравится еда, я росла любительницей поесть. Много времени проводила у бабушки на кухне, пыталась ей помогать. Но тогда она говорила, что хотела бы для меня другого будущего, а не карьеры повара. Пыталась выгонять меня с кухни, но мне хотелось пробовать разную еду и продукты», — приводит слова Шараповой eater.com.

В настоящее время бывшая первая ракетка мира занимает 132-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова стала второй ракеткой России.