Шарапова: я не большой любитель водки

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Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём отношении к алкоголю.
Шарапова: я не большой любитель водки
  • Reuters

«Я не большой любитель водки, однако в последние годы мне понравилось пробовать разные коктейли. Но нет, в чистом виде водка не для меня. Да, я не типичная русская, которую обычно представляют. Но мне нравится еда, я росла любительницей поесть. Много времени проводила у бабушки на кухне, пыталась ей помогать. Но тогда она говорила, что хотела бы для меня другого будущего, а не карьеры повара. Пыталась выгонять меня с кухни, но мне хотелось пробовать разную еду и продукты», — приводит слова Шараповой eater.com. 

В настоящее время бывшая первая ракетка мира занимает 132-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова стала второй ракеткой России.

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