Кудерметова стала второй ракеткой России

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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 11 ноября.
Кудерметова стала второй ракеткой России
  • © Lu Yang/Xinhua
  • globallookpress.com

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая пятёрка не претерпела изменений: лидирует австралийка Эшли Барти, второе место занимает чешка Каролина Плишкова, а третье — японка Наоми Осака. За ними расположились румынка Симона Халеп и канадка Бьянка Андрееску.

Лучшей из россиянок осталась Анастасия Павлюченкова, занимающая 30-е место.

Вероника Кудерметова поднялась на две строчки и заняла 39-ю позицию. Екатерина Александрова, потеряв шесть мест, стала 41-й.

Светлана Кузнецова осталась 55-й.

Анна Блинкова и Дарья Касаткина опустились на 61-е и 70-е места соответственно.

Анастасия Потапова поднялась на 90-е место, а Маргарита Гаспарян, потеряв 13 позиций, заняла 100-е место.

Анна Калинская, Варвара Грачёва, и Виталина Дьяченко переместились на 101-ю, 106-ю и 108-ю позиции.

Наталья Вихлянцева осталась 112-й.

Варвара Флинк и Мария Шарапова поднялись на 125-е и 132-е места.

Ранее сообщалось, что сборная Франции по теннису выиграла Кубок Федерации.

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