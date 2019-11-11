Кудерметова стала второй ракеткой России
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В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая пятёрка не претерпела изменений: лидирует австралийка Эшли Барти, второе место занимает чешка Каролина Плишкова, а третье — японка Наоми Осака. За ними расположились румынка Симона Халеп и канадка Бьянка Андрееску.
Лучшей из россиянок осталась Анастасия Павлюченкова, занимающая 30-е место.
Вероника Кудерметова поднялась на две строчки и заняла 39-ю позицию. Екатерина Александрова, потеряв шесть мест, стала 41-й.
Светлана Кузнецова осталась 55-й.
Анна Блинкова и Дарья Касаткина опустились на 61-е и 70-е места соответственно.
Анастасия Потапова поднялась на 90-е место, а Маргарита Гаспарян, потеряв 13 позиций, заняла 100-е место.
Анна Калинская, Варвара Грачёва, и Виталина Дьяченко переместились на 101-ю, 106-ю и 108-ю позиции.
Наталья Вихлянцева осталась 112-й.
Варвара Флинк и Мария Шарапова поднялись на 125-е и 132-е места.
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