Сборная Франции по теннису выиграла Кубок Федерации

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Сборная Франции по теннису победила Австралию в финале Кубка Федерации.
Сборная Франции по теннису выиграла Кубок Федерации
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В решающей игре, которая прошла в австралийском Перте и продолжалась 1 час 17 минут, Каролин Гарсия и Кристина Младенович обыграли в парной встрече Эшли Барти и Саманту Стосур со счётом 6:4, 6:3.

До этого Барти разгромила Гарсию, но уступила Младенович. А австралийка Айла Томлянович одолела Полин Пармантье, но оказалась слабее Младенович.

Таким образом, Франция оказалась сильнее Австралии и со счётом 3:2 выиграла Кубок Федерации.

Ранее россиянин Даниил Медведев выразил надежду, что сможет выиграть несколько матчей на Итоговом турнире ATP.

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