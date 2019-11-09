Медведев надеется, что сможет выиграть несколько матчей на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев, который является четвёртой ракеткой мира, поделился ожиданиями от предстоящего Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне.

«Мне приятно, что я буду представлять свою страну, и, надеюсь, что смогу просто показать хороший теннис и выиграть несколько матчей», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

Он также выразил уверенность, что сможет победить в следующей игре, если будет находиться в оптимальной форме.

В первом матче группового этапа, который состоится 11 ноября, Медведев сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

В этом сезоне Медведев выиграл «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае, а также победил на турнирах в Софии и Санкт-Петербурге. Помимо этого, он стал финалистом US Open.

Ранее сообщалось, что Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем, Александром Зверевым и Циципасом на Итоговом турнире ATP.