Павлюченко: мне очень обидно за Дзюбу

Бывший форвард сборной России по футболу Роман Павлюченко прокомментировал оскорбления от болельщиков, которые доносились с трибун во время отборочного матча Евро-2020 с командой Сан-Марино (5:0).

«Мне очень обидно за Артёма Дзюбу. Если честно, то я не понимаю людей, которые позволили себе крыть матом капитана сборной России на матче национальной команды. У них явно не хватает мозгов. Артём Дзюба многое делает для нашей страны, от болельщиков до простых людей. Я бы понял это, если бы это случилось на матче «Спартак» — «Зенит», это было и будет. Но, когда подобное делается на матче сборной, когда необходима поддержка и сборная должна объединять всех болельщиков, то мне кажется, что это лишнее. Я даже не знаю, как назвать этих людей, какие-то изверги. Я бы посоветовал Дзюбе не обращать внимание на произошедшее и не давать никаких комментариев. Этими словами хочу поддержать Дзюбу, он на правильном пути, такие люди всегда есть и будут в жизни» — цитирует Павлюченко Sport24.

Ранее сообщалось, что Медведев прокомментировал оскорбления в адрес Дзюбы во время матча Россия — Сан-Марино.