Медведев прокомментировал оскорбления в адрес Дзюбы во время матча Россия — Сан-Марино

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал отвратительным поведение болельщиков, оскорблявших форварда сборной России Артёма Дзюбу во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино (5:0).

«Это отвратительно и похабно. Уверен, подобные выходки нормальными людьми расцениваются как акции против всей нашей национальной команды, которая отдала столько сил за выход на Евро-2020. Есть данные, что это была организованная группа, приехавшая двумя автобусами. Судя по откликам, я уверен, что армия наших болельщиков — и сборной, и футбольных клубов — не только осуждает, но и не приемлет подобное ни на матчах сборных, ни на играх клубных команд», — цитирует Медведева «Чемпионат».

На протяжении большей части матча с Сан-Марино с трибун были слышны оскорбления в адрес Дзюбы.

Ранее Кузяев заявил, что не понимает оскорблений в адрес Дзюбы.