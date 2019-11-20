Медведев прокомментировал оскорбления в адрес Дзюбы во время матча Россия — Сан-Марино

Короткая ссылка
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал отвратительным поведение болельщиков, оскорблявших форварда сборной России Артёма Дзюбу во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино (5:0).
Медведев прокомментировал оскорбления в адрес Дзюбы во время матча Россия — Сан-Марино
  • Twitter

«Это отвратительно и похабно. Уверен, подобные выходки нормальными людьми расцениваются как акции против всей нашей национальной команды, которая отдала столько сил за выход на Евро-2020. Есть данные, что это была организованная группа, приехавшая двумя автобусами. Судя по откликам, я уверен, что армия наших болельщиков — и сборной, и футбольных клубов — не только осуждает, но и не приемлет подобное ни на матчах сборных, ни на играх клубных команд», — цитирует Медведева «Чемпионат».

На протяжении большей части матча с Сан-Марино с трибун были слышны оскорбления в адрес Дзюбы.

Ранее Кузяев заявил, что не понимает оскорблений в адрес Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить