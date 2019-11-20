СМИ: ЦСКА подпишет контракт с хоккеистом «Лос-Анджелеса»
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- globallookpress.com
Как сообщает HockeyNews.se, форвард, который был отправлен на драфт отказов, продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
В текущем сезоне Кемпе выступал за фарм-клуб «Кингз» в АХЛ, за который сыграл в 16 матчах и набрал 11 (3 + 8) очков.
Стоит отметить, что Кемпе уже играл в КХЛ — с 2014 по 2017 год он защищал цвета подольского «Витязя».
Ранее сообщалось, что на стадионе «Зенита» пройдут хоккейные матчи СКА — ЦСКА и Россия — Финляндия.