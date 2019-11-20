СМИ: ЦСКА подпишет контракт с хоккеистом «Лос-Анджелеса»

Короткая ссылка
Московский хоккейный клуб ЦСКА в ближайшее время подпишет контракт с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Марио Кемпе.
СМИ: ЦСКА подпишет контракт с хоккеистом «Лос-Анджелеса»
  • © Andreas L Eriksson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает HockeyNews.se, форвард, который был отправлен на драфт отказов, продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В текущем сезоне Кемпе выступал за фарм-клуб «Кингз» в АХЛ, за который сыграл в 16 матчах и набрал 11 (3 + 8) очков.

Стоит отметить, что Кемпе уже играл в КХЛ — с 2014 по 2017 год он защищал цвета подольского «Витязя».

Ранее сообщалось, что на стадионе «Зенита» пройдут хоккейные матчи СКА — ЦСКА и Россия — Финляндия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить