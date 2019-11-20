Зырянов ответил, стоит ли молодым российским футболистам уезжать за рубеж

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Константин Зырянов ответил на вопрос, стоит ли молодым российским игрокам следовать примеру Александра Головина и уезжать в Европу при первом же удобном случае.
Зырянов ответил, стоит ли молодым российским футболистам уезжать за рубеж
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Возможно, на него положительно влияет Монако. Там комфортно жить. А если серьёзно, это палка о двух концах. После Евро-2008 мне предлагали уехать в Европу, но я сказал: «Ребята, мне 31 год. Я первый сезон отыграл в «Зените», и ехать куда-то без знания языка мне уже поздно». Отказался. Головин поступил правильно, но мы не знаем всей ситуации», — сказал Зырянов в интервью RT.

Он отметил, что в Сербии или Хорватии успешно растят игроков, а потом продают в другие чемпионаты, а в России, по его мнению, не любят отпускать своих игроков.

«В российских клубах всё устроено по-другому. Мы не хотим отпускать игроков. Не дадим ему машину, квартиру, но он будет наш, он же здесь вырос! Как у нас любят говорить руководители: «Ты же местный, потерпи, всё будет». При этом иностранцы получают в десять раз больше», — добавил Зырянов.

Ранее Зырянов рассказал, кто из игроков сборной России напоминает его самого.

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