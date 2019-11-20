Зырянов рассказал, кто из игроков сборной России напоминает его самого

Бывший полузащитник сборной России по футболу Константин Зырянов ответил на вопрос, кто из нынешнего состава национальной команды напоминает его самого.

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РИА Новости

«Естественно, это должен быть игрок центра поля. Скорее всего, Александр Головин ближе ко мне по позиции и манере игры», — заявил Зырянов в интервью RT. Ранее журналист Василий Уткин раскритиковал Артёма Дзюбу после матча Сан-Марино — Россия.