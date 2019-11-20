Назаров о травме Кучерова: в моё время Шенна постигло бы серьёзное наказание
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«В моё время, когда в НХЛ был развит институт тафгаев, а на площадке постоянно дежурили «телохранители», за подобные вещи этого Брэйдена Шенна постигло бы серьёзное наказание», — цитирует эксперта «Чемпионат».
По его словам, раньше бы после подобного инцидента сразу завязалась массовая драка, а сам Шенн мог отправиться в больницу. Назаров также отметил, что всегда необходимо понимать, кому ты можешь нанести травму.
«Никита Кучеров — звезда мирового масштаба, который генерирует доход не только для «Тампы», но и для всей НХЛ. Ведь на звёзд ходят смотреть болельщики», — добавил Назаров.
Во втором периоде россиянин получил повреждение в результате силового приёма форварда Шенна, после чего покинул лёд.
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Сент-Луиса».
Ранее хоккеист «Сент-Луиса» прокомментировал свой силовой приём на Кучерове.