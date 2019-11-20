Назаров о травме Кучерова: в моё время Шенна постигло бы серьёзное наказание

Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал травму отечественного форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, которую он получил после силового приёма нападающего «Сент-Луис Блюз» Брэйдена Шенна в матче регулярного чемпионата.

«В моё время, когда в НХЛ был развит институт тафгаев, а на площадке постоянно дежурили «телохранители», за подобные вещи этого Брэйдена Шенна постигло бы серьёзное наказание», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его словам, раньше бы после подобного инцидента сразу завязалась массовая драка, а сам Шенн мог отправиться в больницу. Назаров также отметил, что всегда необходимо понимать, кому ты можешь нанести травму.

«Никита Кучеров — звезда мирового масштаба, который генерирует доход не только для «Тампы», но и для всей НХЛ. Ведь на звёзд ходят смотреть болельщики», — добавил Назаров.

Во втором периоде россиянин получил повреждение в результате силового приёма форварда Шенна, после чего покинул лёд.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Сент-Луиса».

Ранее хоккеист «Сент-Луиса» прокомментировал свой силовой приём на Кучерове.