СМИ: Моуринью будет зарабатывать в «Тоттенхэме» в два раза больше Почеттино
- Reuters
Как сообщает The Daily Mail, оклад португальского специалиста составит £15 млн, что практически вдвое превышает зарплату прошлого главного тренера команды Маурисио Почеттино.
Соглашение Моуринью с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2023 года.
19 ноября лондонцы объявили об увольнении Почеттино, возглавлявшего команду с 2014 года. Под его руководством клуб впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.
Последним клубом Моуринью являлся «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре 2018 года.
Ранее в «Тоттенхэме» прокомментировали отставку Почеттино.