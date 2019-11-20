СМИ: Моуринью будет зарабатывать в «Тоттенхэме» в два раза больше Почеттино

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Стала известна зарплата нового главного тренера лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.
СМИ: Моуринью будет зарабатывать в «Тоттенхэме» в два раза больше Почеттино
  • Reuters

Как сообщает The Daily Mail, оклад португальского специалиста составит £15 млн, что практически вдвое превышает зарплату прошлого главного тренера команды Маурисио Почеттино.

Соглашение Моуринью с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2023 года.

19 ноября лондонцы объявили об увольнении Почеттино, возглавлявшего команду с 2014 года. Под его руководством клуб впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

Последним клубом Моуринью являлся «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре 2018 года.

Ранее в «Тоттенхэме» прокомментировали отставку Почеттино.

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