«Сочи» объявил об уходе Точилина с поста главного тренера

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Александр Точилин подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи».
«Сочи» объявил об уходе Точилина с поста главного тренера
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте клуба, исполняющим обязанности наставника команды назначен Роман Березовский, который будет руководить коллективом на протяжении трёх матчей Российской премьер-лиги.

Отмечается, что Точилин может остаться работать в структуре клуба.

После 16 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее место, набрав 13 очков. 

Ранее сообщалось, что «Сочи» не договорился с Владимиром Федотовым и главным кандидатом на пост тренера стал Курбан Бердыев.

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