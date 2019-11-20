«Сочи» объявил об уходе Точилина с поста главного тренера
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- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте клуба, исполняющим обязанности наставника команды назначен Роман Березовский, который будет руководить коллективом на протяжении трёх матчей Российской премьер-лиги.
Отмечается, что Точилин может остаться работать в структуре клуба.
После 16 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее место, набрав 13 очков.
Ранее сообщалось, что «Сочи» не договорился с Владимиром Федотовым и главным кандидатом на пост тренера стал Курбан Бердыев.