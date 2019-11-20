«Сочи» объявил об уходе Точилина с поста главного тренера

Александр Точилин подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи».

Как сообщается на официальном сайте клуба, исполняющим обязанности наставника команды назначен Роман Березовский, который будет руководить коллективом на протяжении трёх матчей Российской премьер-лиги.

Отмечается, что Точилин может остаться работать в структуре клуба.

После 16 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее место, набрав 13 очков.

Ранее сообщалось, что «Сочи» не договорился с Владимиром Федотовым и главным кандидатом на пост тренера стал Курбан Бердыев.