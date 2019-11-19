Источник: «Сочи» не договорился с Федотовым, главным кандидатом на пост тренера стал Бердыев

Короткая ссылка
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» рассматривает экс-наставника «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева в качестве основного кандидата на должность главного тренера.
Источник: «Сочи» не договорился с Федотовым, главным кандидатом на пост тренера стал Бердыев
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Сочи» не удалось договориться о сотрудничестве с главным тренером «Оренбурга» Владимиром Федотовым, из-за чего клуб переключился на других кандидатов. Фаворитом считается Курбан Бердыев. Также клуб рассматривает вариант приглашения иностранного специалиста — Дана Петреску или Владимира Вайсса.

По информации источника, Бердыев согласен возглавить «Сочи». В настоящее время команда идёт на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Рубин» и ЦСКА сошлись в борьбе за футболиста «Нефтехимика».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить