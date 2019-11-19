Источник: «Сочи» не договорился с Федотовым, главным кандидатом на пост тренера стал Бердыев
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Сочи» не удалось договориться о сотрудничестве с главным тренером «Оренбурга» Владимиром Федотовым, из-за чего клуб переключился на других кандидатов. Фаворитом считается Курбан Бердыев. Также клуб рассматривает вариант приглашения иностранного специалиста — Дана Петреску или Владимира Вайсса.
По информации источника, Бердыев согласен возглавить «Сочи». В настоящее время команда идёт на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.
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