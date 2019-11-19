Источник: «Сочи» не договорился с Федотовым, главным кандидатом на пост тренера стал Бердыев

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» рассматривает экс-наставника «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева в качестве основного кандидата на должность главного тренера.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Сочи» не удалось договориться о сотрудничестве с главным тренером «Оренбурга» Владимиром Федотовым, из-за чего клуб переключился на других кандидатов. Фаворитом считается Курбан Бердыев. Также клуб рассматривает вариант приглашения иностранного специалиста — Дана Петреску или Владимира Вайсса.

По информации источника, Бердыев согласен возглавить «Сочи». В настоящее время команда идёт на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Рубин» и ЦСКА сошлись в борьбе за футболиста «Нефтехимика».