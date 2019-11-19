Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии

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Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о повреждении, полученном во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Грузией (2:1).

«Соперник в моменте со столкновением просто скользил, это было не намеренно. Он попал мне под колено. Я подумал, что это серьёзно, но сейчас мне так не кажется. Нужно сделать ещё один рентген. Это не перелом, так как я могу ходить. Надеюсь, всё не так страшно», — приводит слова Влашича gol.dnevnik.hr.

Хорватский полузащитник вышел на замену на 65-й минуте матча, а на 80-й получил повреждение в единоборстве с защитником сборной Грузии Георгием Наваловским.

Ранее сообщалось, что сборная России обыгрывает команду Сан-Марино после первого тайма отборочного матча Евро-2020.

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