Орсер сравнил Медведеву с завершившими карьеру фигуристками

Брайан Орсер, наставник россиянки Евгении Медведевой, сравнил свою подопечную с известными фигуристками прошлого.

«Можно оставаться конкурентоспособным без четверных прыжков, вне всякого сомнения, и, пожалуй, Евгения это демонстрирует. В женской иерархии она стоит в одном ряду с такими великолепными фигуристками, как Ким Ё На, Каролина Костнер, Мао Асада, Мики Андо, Катарина Витт, список можно продолжать долго. И, конечно, нам нужно выдерживать конкуренцию, что мы и продолжаем делать», — заявил Орсер RT.

Евгения Медведева заняла второе место на этапе Гран-при в Москве, установив личные рекорды по оценке за короткую программу и сумме баллов за два проката. Однако 20-летняя фигуристка уступила соотечественнице Александре Трусовой, владеющей четверными прыжками.

Ранее Орсер рассказал, на чём сосредоточится Медведева до чемпионата России.