Орсер сравнил Медведеву с завершившими карьеру фигуристками

Короткая ссылка
Брайан Орсер, наставник россиянки Евгении Медведевой, сравнил свою подопечную с известными фигуристками прошлого.
Орсер сравнил Медведеву с завершившими карьеру фигуристками
  • РИА Новости

«Можно оставаться конкурентоспособным без четверных прыжков, вне всякого сомнения, и, пожалуй, Евгения это демонстрирует. В женской иерархии она стоит в одном ряду с такими великолепными фигуристками, как Ким Ё На, Каролина Костнер, Мао Асада, Мики Андо, Катарина Витт, список можно продолжать долго. И, конечно, нам нужно выдерживать конкуренцию, что мы и продолжаем делать», — заявил Орсер RT.

Евгения Медведева заняла второе место на этапе Гран-при в Москве, установив личные рекорды по оценке за короткую программу и сумме баллов за два проката. Однако 20-летняя фигуристка уступила соотечественнице Александре Трусовой, владеющей четверными прыжками.

Ранее Орсер рассказал, на чём сосредоточится Медведева до чемпионата России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить