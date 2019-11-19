Орсер рассказал, на чём сосредоточится Медведева до чемпионата России

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, заявил, что его подопечная разучивает четверной сальхов.

«Она сейчас в хорошей физической форме, так что мы продолжим работать над четверными прыжками, прогресс есть. Это состязание позади, а в финал гран-при Евгения, наверное, не попадёт, так что у нас будет время, чтобы вернуться к четверным прыжкам и на них сосредоточиться. Сальхов — её лучший прыжок. Она постоянно смотрит видеозаписи, плюс вместе на катке тренируются замечательные фигуристы, которые выполняют четверные сальховы», — заявил Орсер RT.

Ранее сообщалось, о чём говорят после этапа Гран-при в Москве.