Орсер рассказал, на чём сосредоточится Медведева до чемпионата России

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Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, заявил, что его подопечная разучивает четверной сальхов.
Орсер рассказал, на чём сосредоточится Медведева до чемпионата России
  • РИА Новости

«Она сейчас в хорошей физической форме, так что мы продолжим работать над четверными прыжками, прогресс есть. Это состязание позади, а в финал гран-при Евгения, наверное, не попадёт, так что у нас будет время, чтобы вернуться к четверным прыжкам и на них сосредоточиться. Сальхов — её лучший прыжок. Она постоянно смотрит видеозаписи, плюс вместе на катке тренируются замечательные фигуристы, которые выполняют четверные сальховы», — заявил Орсер RT.

Ранее сообщалось, о чём говорят после этапа Гран-при в Москве.

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