Минеев заявил о возможном проведении повторного боя с Исмаиловым в конце 2020 года

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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев планирует провести матч-реванш со своим соотечественником Магомедом Исмаиловым.
Минеев заявил о возможном проведении повторного боя с Исмаиловым в конце 2020 года
  • РИА Новости

«Мы планируем провести второй поединок с Магомедом Исмаиловым в конце следующего года. Пока идут разговоры об этом. Главное, чтобы с его стороны всё было в порядке, Мага может преподнести сюрпризы. Первый поединок с Исмаиловым получился равным, без серьёзного перевеса в чью-то сторону. Но я был травмирован. В общем, надо дать болельщикам то, чего они хотят», — цитирует его РИА Новости.

Также он добавил, что в весовой категории 77 кг есть много хороших бойцов и ему, в частности, хотелось бы подраться с Нейтом Диазом.

«Это весёлый парень. Плюс есть Хорхе Масвидаль. Было бы интересно подраться за пояс BMF», — добавил он.

Первый поединок Минеева и Магомеда Исмаилова завершился вничью.

Ранее Александр Емельяненко назвал Исмаилова слабым бойцом.

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