Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к тренеру сборной Швеции
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«Мы не интересуемся ни шведами, ни шведским тренером», — цитирует Медведева Sport24.
В настоящее время главным тренером «Зенита» является Сергей Семак. Под его руководством команда в 2019 году завоевала титул чемпиона России. В настоящее время «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в приглашении главного тренера сборной Швеции.