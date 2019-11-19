Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к тренеру сборной Швеции

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не заинтересован в услугах наставника сборной Швеции Янне Андерсона.

«Мы не интересуемся ни шведами, ни шведским тренером», — цитирует Медведева Sport24.

В настоящее время главным тренером «Зенита» является Сергей Семак. Под его руководством команда в 2019 году завоевала титул чемпиона России. В настоящее время «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в приглашении главного тренера сборной Швеции.