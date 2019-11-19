Широков прокомментировал введение системы штрафов в сборной России по футболу

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков удивлён введению системы штрафов в национальной команде.
Широков прокомментировал введение системы штрафов в сборной России по футболу
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«Не помню, чтобы при мне в сборной какие-то штрафы были. Я вообще не представляю, как можно опоздать в национальной команде. На сбор, возможно, кто-то и может, а выйти на тренировку с опозданием… Не представляю, как это возможно. Штраф за неподчинение €1,5 тыс. — это вообще бред. Если футболист не подчиняется распоряжению тренера, то его не будет в сборной. Как это вообще можно — не подчиняться?» — цитирует Широкова «Чемпионат».

Экс-футболист добавил, что если игроку не важен вызов в национальную команду, то не стоит приезжать в её расположение.

Ранее РФС организовал клуб болельщиков сборной России по футболу «Наши парни».

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