Широков прокомментировал введение системы штрафов в сборной России по футболу

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков удивлён введению системы штрафов в национальной команде.

«Не помню, чтобы при мне в сборной какие-то штрафы были. Я вообще не представляю, как можно опоздать в национальной команде. На сбор, возможно, кто-то и может, а выйти на тренировку с опозданием… Не представляю, как это возможно. Штраф за неподчинение €1,5 тыс. — это вообще бред. Если футболист не подчиняется распоряжению тренера, то его не будет в сборной. Как это вообще можно — не подчиняться?» — цитирует Широкова «Чемпионат».

Экс-футболист добавил, что если игроку не важен вызов в национальную команду, то не стоит приезжать в её расположение.

Ранее РФС организовал клуб болельщиков сборной России по футболу «Наши парни».