РФС организовал клуб болельщиков сборной России по футболу «Наши парни»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о запуске клуба болельщиков сборной России по футболу «Наши парни», после вступления в который можно будет приобрести билеты на матчи национальной команды на Евро-2020.

РФС запускает клуб болельщиков сборной России по футболу «Наши парни». В нём можно будет узнавать новости, участвовать в акциях, получать призы и подарки. Благодаря выходу команды Станислава Черчесова на Евро-2020 Россия получила от УЕФА квоту на прямую покупку болельщиками билетов на игры группового этапа с участием национальной команды.

Будет разыграно 6 тыс. кодов доступа к билетному порталу УЕФА на приобретение двух билетов на матчи сборной России на групповом этапе Евро-2020 на сайте.

Для участия необходимо стать членом клуба болельщиков сборной России по футболу «Наши парни», зарегистрировавшись на портале lk.rfs.ru, после чего нажать кнопку «Ознакомлен и согласен с правилами акции».

Зарегистрироваться в личном кабинете lk.rfs.ru можно будет с 19 ноября. Акция продлится с 19 ноября по 2 декабря.

Розыгрыш будет проведён 3 декабря в 15:00. Кодом можно воспользоваться с 4 по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020.