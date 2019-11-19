РФС организовал клуб болельщиков сборной России по футболу «Наши парни»
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РФС запускает клуб болельщиков сборной России по футболу «Наши парни». В нём можно будет узнавать новости, участвовать в акциях, получать призы и подарки. Благодаря выходу команды Станислава Черчесова на Евро-2020 Россия получила от УЕФА квоту на прямую покупку болельщиками билетов на игры группового этапа с участием национальной команды.
Будет разыграно 6 тыс. кодов доступа к билетному порталу УЕФА на приобретение двух билетов на матчи сборной России на групповом этапе Евро-2020 на сайте.
Для участия необходимо стать членом клуба болельщиков сборной России по футболу «Наши парни», зарегистрировавшись на портале lk.rfs.ru, после чего нажать кнопку «Ознакомлен и согласен с правилами акции».
Зарегистрироваться в личном кабинете lk.rfs.ru можно будет с 19 ноября. Акция продлится с 19 ноября по 2 декабря.
Розыгрыш будет проведён 3 декабря в 15:00. Кодом можно воспользоваться с 4 по 18 декабря.
Ранее сообщалось, что сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020.