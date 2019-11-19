Сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020

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Футболисты юношеской сборной России обыграли команду Польши в заключительном туре первого отборочного раунда Евро-2020.
Сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020
  • ©rfs.ru

Матч, проходивший на стадионе «Кардифф Атлетик» в Уэльсе, завершился победой сборной России со счётом 4:0.

В составе подопечных Александра Кержакова забили Кирилл Косарев, Илья Вахания, Эдгар Севикян и Игорь Школик.

Россияне с пятью очками финишируют не ниже второго места, что позволит им сыграть в элитном отборочном раунде Евро.

Ранее сообщалось, что cборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в отборе Евро-2020.

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