Сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020
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Матч, проходивший на стадионе «Кардифф Атлетик» в Уэльсе, завершился победой сборной России со счётом 4:0.
В составе подопечных Александра Кержакова забили Кирилл Косарев, Илья Вахания, Эдгар Севикян и Игорь Школик.
Россияне с пятью очками финишируют не ниже второго места, что позволит им сыграть в элитном отборочном раунде Евро.
Ранее сообщалось, что cборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в отборе Евро-2020.