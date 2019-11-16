Сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в отборе Евро-2020

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В матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 юношеская сборная России сыграла вничью с командой Уэльса.
Сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в отборе Евро-2020
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Встреча, проходившая в Кардиффе, завершилась со счётом 2:2.

В составе сборной России забивали Кирилл Косарев и Данила Прохин. У валлийцев дважды отличился Неко Уильямс, оба гола он провёл ударами с пенальти.

Сборная России занимает третье место в группе 5, набрав два очка. Лидирует команда Уэльса — четыре очка.

Ранее сообщалось, что исландская бригада арбитров отработает на матче отбора Евро-2020 Сан-Марино — Россия.

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