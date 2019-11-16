Исландская бригада арбитров отработает на матче отбора Евро-2020 Сан-Марино — Россия

Бригада судей из Исландии во главе с Торвальдюром Арнасоном будет работать на матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 по футболу между сборными Сан-Марино и России.

УЕФА назначил арбитра на выездной матч сборной России с командой Сан-Марино. Судьёй на поле будет Торвальдюр Арнасон, его помощниками —Йоханн Гудмундссон и Андри Вигфюссон. В роли четвёртого арбитра выступит Ивар Орри Кристьянссон.

Матч Сан-Марино — Россия состоится 19 ноября на стадионе «Серравалле». Начало встречи — в 22:45 мск.

Ранее Дзюба пообещал, что российские футболисты в матче с Бельгией будут драться как львы.