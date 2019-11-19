Зеппельт обвинил главу МОК в защите интересов России в допинговом скандале

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Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт раскритиковал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил против отстранения России от Олимпийских игр-2020 в Токио в связи с несоответствием базы данных московской лаборатории с информацией, имеющейся у Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Зеппельт обвинил главу МОК в защите интересов России в допинговом скандале
  • © M. Popow/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Как и ожидалось, президент МОК Томас Бах выступает против полного отстранения России. Что бы россияне ни сделали, они могут целиком доверять нынешнему президенту МОК, ключевой фигуре, которая их защищает при любых обстоятельствах. Что ещё должно произойти?» — написал в Twitter Зеппельт.

В случае, если эксперты WADA докажут намеренное вмешательство в базу данных московской лаборатории, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может лишиться статуса соответствия, а Россия может быть отстранена от Олимпийских игр.

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