Колосков назвал бредом новость о возможном лишении России домашних матчей на Евро-2020

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что сборную России могут лишить домашних матчей на чемпионате Европы — 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.
Колосков назвал бредом новость о возможном лишении России домашних матчей на Евро-2020
  • РИА Новости

«Сообщение англичан — полный бред. Евро-2020 тут ни при чём. У ФИФА и УЕФА никаких претензий к РФС нет, об этом они не единожды говорили. Англичане постоянно высасывают такие вещи по любому поводу. Нечего им сказать — решили вернуться к этой теме. А какое отношение к WADA имеет Евро-2020? Никакого», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Чемпионат Европы по футболу — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, в частности, в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что у России могут забрать домашние матчи на Евро-2020 из-за допингового скандала.

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