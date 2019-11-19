Источник: у России могут забрать домашние матчи на Евро-2020 из-за допингового скандала

России грозит запрет на проведение домашних матчей на чемпионате Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных московской лаборатории информации, имеющейся у Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом сообщает Daily Mail. 9 декабря состоится заседание исполкома WADA, на котором будут рассматриваться рекомендации комитета по соответствию в отношении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По информации источника, в случае вынесения подобного вердикта Россия сможет опротестовать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. От России принимать континентальное первенство будет Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что украинский футболист Яремчук заявил о желании сыграть с Россией в финале Евро-2020.