Дзюба: Черчесов объединил сборную России по футболу

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Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба поделился мнением о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.
Дзюба: Черчесов объединил сборную России по футболу
  • © Константин Рыбин / rfs.ru

«Главный тренер — наш генерал, человек, который ведёт всю команду. А мы его идеи стараемся реализовать на футбольном поле. Он безумно сильно поменялся в лучшую сторону, чемпионат мира раскрыл его со всех сторон. Он умеет быть строгим, умеет пошутить, найти правильные слова. Черчесов объединил эту команду. Одного его присутствия и взгляда достаточно, чтобы все выкладывались», — приводит слова Дзюбы пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что такого тренера, как Черчесов, не хватало сборной.

«Тренер должен быть строгим, но в то же время не перегибать палку. Станислав Саламович полностью сочетает эти два качества. Он требовательный человек, и это очень хорошо для нашей сборной, потому что расслабиться мы можем в любой момент. Черчесов не даст этому случиться, он всегда держит нас в тонусе, и мы друг дружке тоже не даём спуску. Это то что надо — баланс шуток и дисциплины», — добавил капитан команды.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также квалифицировалась на Евро-2020. При нём сборная сыграла в 40 матчах, 18 из которых выиграла, 15 — проиграла, а ещё семь завершила вничью.

Ранее Дзюба рассказал, что чувствует, выходя на поле капитаном сборной России.

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