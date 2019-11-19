Дзюба рассказал, что чувствует, выходя на поле капитаном сборной России

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, какие чувства он испытывает, выходя на поле в качестве капитана национальной команды.

«Безумные волнение и ответственность. Об этом мечтают все мальчишки в каждой стране. А когда надеваешь повязку в такой огромной стране, как Россия, это тем более дорогого стоит. Всякий раз это по-хорошему будоражит, мурашки бегут по коже. Понимаю, что надо отдаваться на 200%», — приводит слова Дзюбы пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что вместе с командой растёт и как человек, и как футболист.

«Для меня это огромный опыт, ведь эти вещи я проживаю впервые. Иногда, наверное, что-то делаю неправильно. Но я стараюсь делать всё, как чувствую», — добавил 31-летний форвард.

Дзюба стал капитаном сборной в сентябре 2018 года. В общей сложности в его активе 24 гола в 41 матче за национальную команду.

Ранее Дзюба высказался о своём желании стать лучшим бомбардиром в истории сборной России.